“Barselona”nın ulduz futbolçusu Lionel Messinin evdə kiçik yaşlı oğlu ilə “Bottle Flip Challenge” (su qabının fırladılması) oynaması sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az bildiriri ki, görüntülərdə Messinin bu oyunda da bacarıqlı olduğu görünür.

2018-ci ilin fevral ayında doğulan Çiro Lionel Messinin üç oğlundan ən kiçiyidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.