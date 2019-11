Malidə 13 fransız hərbçisi həlak olub

Malidə terrorçulara qarşı keçirilən əməliyyat zamanı helikopter qəzası baş verib, 13 fransız əsgəri həlak olub.

Mettbuat.az BBC-yə istinadən verdiyi xəbərə görə, hadisə noyabrın 25-i axşam saatlarında baş verib.

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron hadisənin baş verdiyini təsdiqləyib.

E. Makron həlak olanların ailələrinə baş sağlığı verib.

Qeyd edək ki, İŞİD-ə müttəfiq olduğunu bəyan edən terrorçulara qarşı mübarizə aparmaq üçün Fransa "Barkhane" əməliyyatı çərçivəsində Maliyə 4500 əsgər yerləşdirib.

