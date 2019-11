Erməni hərbçi özünü asıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hərbçinin meyiti Noyemberyan şəhəri hərbi hisələrindən birində aşkar edilib.

Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Artsrun Ovannisyan xarici KİV-ə faktı təsdiqləyib.

Faktla bağlı başqa detallar açıqlanmır. (Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.