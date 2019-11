Saatlının “Təhsil” klubunun U-12 komandasının məşqçisi Mənəf Məmmədov cəzalanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, AFFA-nın İntizam Komitəsi çalışdırıcını 12 ay yarışlardan kənarlaşdırılıb.

Məşqçinin belə ağır cəza almasına U-12 Liqasının, “Ağsu” – “Təhsil” qarşılaşmasındakı davranışı səbəb olub. Hakimə qarşı təhqiredici ifadələr işlədən M.Məmmədov ona fiziki təzyiq göstərib. Hakimin döyülməsini araşdıran komitə ona belə cəza verməyi məqsədəuyğun sayıb. (apasport)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.