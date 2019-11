Azərbaycanda tələbə qızı otelə gətirdi – Cinsi əlaqə zamanı video çəkdi

Lənkəranda tələbə qızı şantaj edərək onunla cinsi əlaqədə olan və əməlinin üstünün açılmasından sonra həbs edilən şəxs Ali Məhkəməyə müraciət edib.

Metbuat.az bildiriri ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 182.2-ci, yəni hədə-qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə ittiham edilərək məhkum edilən Həbibzadə Elnur Vaqif oğlu barəsindəki işin yenidən araşdırılmasını və hökmün dəyişdirilməsini xahiş edib.

Müraciətə hakim Əli Seyfəliyevin sədrliyi ilə baxılacaq.

Qeyd edək ki, E.Həbibzadə 16 noyabr 2017-ci il tarixdən 24 noyabr 2017-ci il tarixədək olan dövr ərzində Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin dördüncü kursunda bir qrupda təhsil aldığı Samirə Verdiyevanın (cinayət işində adı keçən şəxslərin ad və soyadları şərti verilib – red.) tanışı Əli Bayramlı ilə sosial şəbəkədə yazışmalarını əldə edib.

Elnur Əli Bayramlının telefonu vasitəsi ilə həmin yazışmaların mətni ilə tanış olduqdan sonra bu barədə Samirəyə deyib. O, həmin məlumatları kollecdə digər tələbə yoldaşları arasında yaymaqla, həmçinin Samirənin ailə üzvlərinə və ərinə çatdırmaqla onu hədələyib.

Elnur Samirəni rüsvay edəcəyi ilə hədələyərək, məlumatları yaymamaq üçün ondan 200 manat tələb edib. Eyni zamanda rüsvayedici məlumatları yayacağı ilə hədələdiyi Samirəni özündən asılı vəziyyətə salıb. O, Samirəni şantaj etməklə Lənkəran şəhəri ərazisində yerləşən otelə çağırıb. Samirə həmin rüsvayedici məlumatların yayılmaması üçün Elvinin çağırışı ilə həmin otelə gedib. Orada Elnur ilə görüşüb. Görüş zamanı Elnur Samirədən onunla cinsi əlaqədə olmağı tələb edib. Samirə də onun tələbi ilə razı olub.

Elnur Samirə ilə intim əlaqədə olan zaman telefonu vasitəsi ilə çəkiliş etməyə başlayıb. Həmin vaxt o, Samirədən soyunmağı tələb edib. Əlacsız qalan Samirə də onun dediklərini yerinə yetirib. Elnur onun çılpaq foto və video görüntülərini çəkib. O, eyni zamanda Samirəyə qarşı əxlaqsız hərəkətlər edib, həmin hərəkətləri də telefonuna çəkib.

Elnur Samirə ilə cinsi əlaqədə olandan sonra ondan otelin otaq ödənişi üçün təkrarən 70 manat tələb edib. Getdikcə artan tələblərin ağırlığına tab gətirməyən Samirə Lənkəran polisinə şikayət etmək məcburiyyətində qalıb. Noyabrın 24-də, 14.35-də polis əməkdaşları Elnuru Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin inzibati binasında Samirədən 270 manat alarkən həbs edib.

(seksual xarakterli hərəkətlərə məcbur etmə) və 182.2.2-ci (təkrar hədə-qorxu yolu ilə tələb etmə) maddələri ilə ittiham elan edilib. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Elnur Həbibzadə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan Elnur Həbibzadə apelyasiya şikayəti verib. (News24.az)

