Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) 2019-ci ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı proqnoz tapşırığına noyabrın 5-də 100% əməl edib. 10 ay ərzində isə büdcə öhdəliyi 123% yerinə yetilirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə keçirdiyi mətbuat konfrasında Komitənin sədri Səfər Mehdiyev məlumat verib.

“Bu gedişlə bu il büdcəyə 700 milyon manat əlavə vəsait köçürəcəyik”, - deyə o, qeyd edib.

Xatırladaq ki, bu il DGK-nın büdcə öhdəliyi təxminən 3,7 milyard manatdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.