Bakıda avtomobil qəzası nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qəza Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində 1988-ci il təvəllüdlü Sadıxova Nuridə Əfqan qızı və 1995-ci il təvəllüdlü Tanrıverdiyeva Lətafət Əfqan qızı xəsarət alıblar.

Hər iki yaralı 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdiriliblər. Hazırda xəstəxanada müalicə alırlar.

Yaralanan şəxslər bacıdırlar. (trend)

