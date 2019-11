Bu avtomobillərin ölkəyə gətirilməsinə MƏHDUDİYYƏT qoyula bilər

“Əgər Dövlət Gömrük Komitəsinə rüsumların azaldılması ilə bağlı təkliflər daxil olsa, biz onlara etiraz etmərik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu keçirdiyi mətbuat konfrasında Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev deyib.

“Gömrük rüsumlarının müəyyən edilməsi bizim səlahiyyətimizdə deyil. Komitə olaraq özümüz də hökumətə bir sıra təkliflər vermişik. Bunlardan biri ekoloji təmiz avtomobillərin ölkəyə gətirilməsinin stumullaşdırılması ilə bağlıdır. Təklif etmişik ki, yaşı 7 ildən çox olan avtomobillərin idxalına məhdudiyyət qoyulsun. Həm ekoloji tarazlıq, həm də insanların sağlamlığıni düşünərək bu cür təkliflə çıxış etmişik", - deyə o, qeyd edib.

