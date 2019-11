Türkiyədə əyalət çempionatındakı yerli klubların birinin baş məşqçisi görkəmi ilə müzakirə obyektinə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, geyimi, papağı və təsbehi ilə gündəmə çevrilən məşqçi Diyarbəkirin "Seyrantepespor" klubunda çalışır.

48 yaşlı Məzhər Təkçi baş məşqçiyə qətiyyən bənzəməsə də, özünü Joze Mourinyonun davamçısı hesab edir. (baku.ws)

