Hər gün sürücülərin müxtəlif səbəblərdən qayda pozmalarını şahidi oluruq. Bəzən sürücülər elə qayda pozurlar ki, bunun nəticəsində böyük təhlükə yaradırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, daha bir sürücünün magistral yolların birində kobud şəkildə qaydaları pozması üzə çıxıb.

Dövlət qeydiyyat nişanı 90 ZN 221 olan “Lada Priora” avtomobilinin sürücüsü yolun əks istiqamətində avtobus zolağı ilə hərəkət edib.

