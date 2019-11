Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və Radio Şurasına yeni sədr təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov fərman imzalayıb.



Fərmana əsasən, Rauf Feyzulla oğlu Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və Radio Şurasının sədri təyin edilib.



Qeyd edək ki , R.Əliyev bundan əvvəl “Şərq qapısı” qəzetinin baş redaktorunun müavini vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.