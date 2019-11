Bakıda növbəti Rusiya-NATO danışıqları keçirildi

Bu gün Bakıda NATO-nun Hərbi Komitəsinin sədri Ser Stüart Piiçlə Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov arasında görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, görüşdə Rusiya-NATO təmas xəttində insidentlərin qarşısının alınması və hərbi ekspertlər arasında dialoqun bərpasının perspektivləri müzakirə olunub.



Qeyd edək ki, Rusiya və NATO rəsmiləri danışıqlardan əvvəl Azərbaycan Prezidenti ilə görüşüblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.