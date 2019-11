UEFA Çempionlar Liqasında V turun oyunlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, A qrupunda yer alan Türkiyə çempionu “Qalatasaray” öz meydanında Belçikanın “Brügge” klubu ilə qarşılaşıb.



İstanbul təmsilçisi qələbə qazanmağa yaxın olsa da, uzatma dəqiqələrində buraxılan qolla üstünlüyü əldən verib. Bununla da görüş 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

