Sosial müdiada müzakirələrə səbəb olan bu hadisə İstanbulda baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, görüntülərdən göründüyü kimi, yanında itlərlə gəzən bir şəxs ağacdakı pişiyi aşağı salmaq üçün onu vurur. Zərbələrə dözməyən pişik ağacdan düşən kimi itlərin hücumuna məruz qalır. Nəticədə pişik ölür, başqa bir şəxs isə həmin anları qeydə alıb.

Daha sonra sosial mediada paylaşılan bu görüntülər istifadəçilərin sərt reaksiyasına səbəb olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

