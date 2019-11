ABŞ prezidenti Donald Tramp Çin ilə ilkin mərhələdəki ticarət müqaviləsinin tamamlanmasına çox yaxın olduqlarını bildirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Tramp "Fox News"a verdiyi açıqlamada bunları deyib:

"Müqaviləni gözlədirəm, çünki, yaxşı bir razılaşma olacaq. Bərabər bir müqavilə bağlaya bilmərik, bizim daha üstün mövqedə olacağımız bir müqavlə bağlamalıyıq. Çünki, geri qalmamaq məcburiyyətindəyik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.