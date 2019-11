Slovakiyanın Xarici və Avropa İşləri Naziri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miroslav Layçak bu gün və sabah Bakıda səfərdə olacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, onun Azərbaycanda Slovakiya Səfirliyinin açılışında iştirak edəcəyi gözlənilir.

Slovakiya Xarici İşlər idarəsinin nümayəndəsi Boris Qandelin sözlərinə görə, M.Layçak Bakıda azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla və digər dövlət rəsmiləri ilə görüşəcək.

