Demokratların təşəbbüsü ilə başladılan impiçment istintaqı mənə yalnız 2020-ci il prezident seçkilərində qələbə qazanmağa kömək edəcək. Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp deyib. “Düşünürəm ki, bunlar bizi həmin seçkilərdə birbaşa olaraq qələbəyə aparacaq”, - Tramp bildirib.

