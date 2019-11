Ötən gün Albaniyada baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 23-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Faktor” saytı yazıb.

Ən azı 659 nəfərin yaralandığı bildirilib.

“Dağıntılar altında qalanların olduğu ehtimal edilir, ona görə də ölənlərin sayı hər an arta bilər”, - sayt qeyd edib.

