Bakıda iki nəfər dəm qazından boğulub - YENİLƏNİB

Bakıda 25 yaşlı qız dəm qazından boğulub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi, Əzim Əzimzadə küçəsində fərdi yaşayış evində qeydə alınıb.

Şəhər sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Talıbova Fatimə Natiq qızı evin hamamında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

***

Bakıda daha bir nəfər dəm qazından boğulub.

Hadisə Sabunçu rayonunda qeydə alınıb. Rayonun Ramana qəsəbə sakini, 1973-cü il təvəllüdlü Məmmədov Neman Yusif oğlu yaşadığı evin hamamında çimərkən dəm qazından boğularaq ölüb.

Faktla bağlı Sabunçu rayon Prokukorluğunda araşdırma aparılı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.