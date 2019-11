Bakıda daha bir ev çöküb.

Metbuat.az "Trend"ə istinadən bildirir ki, hadisə Yasamal rayonu, Əli bəy Hüseynzadə küçəsi, ev 10 ünvanında qeydə alınıb.

İkimərtəbəli evin mətbəxinin uçması nəticəsində daşlar həyətyanı sahəyə tökülüb.

Sakinin bildirdiyinə görə, ev əvvəllər də qəzalı vəziyyətdə olub, aramsız yağan yağışlardan sonra bu hadisə baş verib.

Qəza ilə bağlı lazımi qurumlara müraciət edilib.

