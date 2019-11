Məşhur amerikalı müğənni Ariana Qrande konsert zamanı gözələnilmədən səhnədə yıxılma təhlükəsi ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, konsertdə şou göstərən müğənninin hündürdaban ayaqqabı geyinməsi anidən müvazinətini itirməsinə səbəb olub.

Dizləri üstünə düşən müğənnini şoudakı rəqqas xilas edib. Rəqqas onun səhnədən aşağı düşməsinin qarşısını alıb. (oxu.az)



