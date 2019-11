"Ev tapşırıqları o qədər çətindir ki, heç özümüz də həll edə bilmirik" - Deputatın təklifinə ekspertlərdən dəstək

İbtidai siniflərdə şagirdləri ev tapşırıqları ilə yükləmək düzgündür? Aşağı siniflərdə ev tapşırıqlarını ləğv etməyə, ya da başqa islahatlara ehtiyac varmı? Millət vəkili Elmira Axundova da Milli Məclisin son plenar iclasında təklif edib ki, orta məktəblərin 1 və 2-ci sinif şagirdlərinə ev tapşırıqları verilməsin, yaxud cuzi verilsin. Deputat qeyd edib ki, uşaqların idman və musiqi ilə məşğul olmağa vaxtı qalmalıdır.

Metbuat.az məsələ ilə bağlı mütəxəssislərin fikirlərini öyrənib. Təhsil eksperti Telman Abdullayev saytımıza danışarkən bildirdi ki, ev tapşırıqlarını tamamilə ləğv etmək düzgün deyil:

“Ev tapşırığı şagirdlərə həyatı boyu sahib olduqları özlərinə qarşı nizam-intizam, müstəqil və məsuliyyət kimi fərdi xüsusiyyətləri öyrədir. Bundan əlavə şagird zamanını necə planlayacağını öyrənir. Ev tapşırığı şagirdlərə öz qabilliyət vərdişlərini və maraqlarını kəşf etməklərinə kömək edir. Ev tapşırığı eyni zamanda valideynlərin övladlarına vaxt ayırmasını təmin etməyə kömək edir. Buna görə də, ev tapşırıqlarını ləğv etmək absurd olardı, amma, azaltmaq olar ki, şagirdlər idman və musiqi kimi özfəaliyyətlə məşğul ola bilsinlər”.

Telman Abdullayev həmçinin qeyd etdi ki, idman və musiqi ilə məşğul olmaq yaxşıdır, lakin bu dərslərin önünə keçməməli, onları əvəz etməməlidir:

“Araşdırma fiziki tərbiyənin uşaqların fiziki, əxlaqi, sosial, duyğusal, mədəni və intellektual inkişafını sürətləndirərək artmasına səbəb olduğunu təcrübələrlə göstərmişdir. Düzdür idman, musiqi, rəsm və bunun kimi digər dərnəklər (aktivitələr) şagirdlərə streslə mübarizə aparmaq üçün və özlərini kəşf etmək üçün kömək edir, amma bu ilk siniflərdə ev tapşırıqlarını tamamilə bu kimi idman və incəsənət növləri ilə əvəz edilməsi anlamına gəlməməlidir. Çünki, uşaqlar həmin siniflərdə çox vacib fundamental biliklərə söykənən informasiya alır hansı ki, bunlar onun yuxarı siniflərdə alacağı dərslərlə birbaşa bağlıdır. Qeyd etdiyim kimi, ev tapşırığı elə ilk yaşlardan həm şagird, həm onun valideynləri həm də həmyaşıdları üçün hər şeydən öncə ünsiyyət qurmaları üçün çox vacibdir”.

Məsələ ilə bağlı bizimlə fikirlərini bölüşən təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov deyib ki, uşaqlara verilən tapşırıqlar çox çətin olur, bu da uşağın yüklənməsinə gətirib çıxarır:

“İlk növbədə qeyd edim ki, ev tapşırıqları uşağın zəkasının inkişafında mühüm rol oynayır. Xüsusilə, heç kəsdən kömək almadan tapşırığı özü həll etməsi məsuliyyət duyğusunun formalaşmasına yardım edir. Eyni zamanda, yeni məlumatlar öyrənən uşaqda beynin iş görmə qabiliyyəti artır və özü özünün düşüncə tərzini formalaşdırır. Amma təəssüflər olsun ki, hal hazırda ibtidai siniflərdə proqramın ağırlığı və çətinliyi şagirdlərin normadan artıq yüklənməsinə gətirib çıxarır. Dərsliklər o qədər çətindir ki, heç biz özümüz başa düşmürük, o ki qaldı uşaqlar. Ev tapşırıqları həddindən artıq çox olur. Həm uşaq yorulur, həm də biz. Əvvəllər uşağın dərslərinə köməklik edirdik, lakin indi proqram çox çətindir”.

Ekspert şagirdlərə ev tapşırığının yalnız müyyən hallarda verilməli olduğunu bildirib:

“Şagirdlərə ev tapşırıqları müasir təlim proqramına, kurikuluma uyğun olaraq verilməməlidir. Əgər bir mövzu 45 dəqiqə ərzində şagirdə öyrədilirsə, həmin mövzu elə sinifdəcə şagird tərəfindən mənimsənilməlidir. Şagirdin mənimsəməsi zəifdirsə, yaxud daha artıq və yüksək nəticə göstərmiş olarsa, məhz o şagirdləri nəzərə alaraq evdə boş vaxtları doldurmaq üçün valideynin də iradəsinə uyğun olaraq evə tapşırıq verilə bilər. Yüksək nəticə göstərən şagirdə əlavə olaraq mövzuya aid olan daha sanballı, məntiqli və maraqlı suallar vermək olar. Zəif şagird mövzunu gec, yaxud orta səviyyədə mənimsəyirsə, belə halda uşaq müəllimlə qalıb əlavə hazırlaşa bilər.

Eyni zamanda, müəllim mövzuya aid olan çox yüngül səviyyəli tapşırıqlar verərək şagirdi oxutdura bilər. Yəni, tapşırıqlar bu hallarda verilə bilər. Ümumilikdə isə şagirdə ev tapşırığı verilməməlidir, şagirdlər bütün mövzu və mətnlərin hamısını sinifdə öyrənməlidir. Çünki təhsil məktəbdə verilir. Tərbiyənin özü də ailə və məktəbdən gəlir. Şagirdlərimiz məktəbdən evə gedərkən sırf fiziki tərbiyə ilə məşğul olan müəyyən işlər görməlidirlər. Yəni, onlar əyləncəli idmanla məşğul olmalı, həyətə çıxmalı, qonaq getməli, ailədə yaşlı baba və nənə varsa onlarla, valideynləri ilə vaxt keçirməlidirlər. Evə tapşırıqlar ona görə verilməməlidir ki, şagirdin istirahətini keçirməsi üçün ona imkan yaradılsın”.

Təhsil üzrə ekspert Elçin Əfəndi saytımıza danışarkən qeyd edib ki, ev tapşırıqları ləğv edilməsə də, azaldılamalıdır ki, təhsil ekffektli olsun:

“İbtidai siniflərdə neçə ildir ki, müxtəlif islahatlar aparılır. Son islahata əsasən, KSQ-lər və BSQ-lər ləğv edildi. Təkcə IV siniflərdə BSQ qalıb. Amma şagirdlərin ev tapşırıqlarının azaldılması ilə bağlı heç bir dəyişiklik yoxdur. İbtidai sinif müəllimləri şagirdlərin yaşını, onların psioloji durumunu nəzərə almadan dərsi çox verməkdə maraqlıdırlar. Çünki onlardan da bu tələb olunur. Amma bu cür yanaşma şagirdlərdə dərsə, fənnə və oxumağa qarşı marağı azaldır".

Elmira xanımın təklifi ilə razıyam, amma ev tapşırıqlarının tam ləğv olunması ilə deyil, azaldılması ilə. Biz əgər Finlandiya, Yaponiya kimi ölkələrin təhsil sistemindən faydalanmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuqsa, o zaman tədricən ev tapşırıqlarını azaltmalı və bir-iki il sonra ümumiyyətlə ləğv etməliyik. Nəzərinizə çatdırım ki, Finlandiyada ibtidai sinif şagirdləri ev tapşırıqları verilmir və onlar da bunu icra etmir. Şagirdləri daha çox dərslə və tapşırıqla yükləməklə onlardan yaxşı nəticə gözləyirik, amma əslində nəticə ala bilmirik. Bunun da əsas səbəbi şagirdləri həddən artıq yormaq, onları dərslərdən bezdirməkıə nəticələnir. Nə şagird normal yuxu yata, nə düzgün qidalana, nə də isirahət edə bilir. Düşünürəm ki, biz əgər şagirdlərin kifayət qədər təhsilli olmasını istəyiriksə, onları əlavə yüklərdən azad etməli, konkret və təcrübi biliklərə aşılamalıyıq. Nəzəri deyil”.

