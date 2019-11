Türkiyədə maşın dayanacaqdakı azərbaycanlı tələbəni vurdu - FOTOLAR

Türkiyənin Biləcik şəhərində özəl şirkətə məxsus avtomobil ilə toqquşan digər bir avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirərək avtobus gözləyən 10 tələbəni vurub.

Metbuat.az-ın “Qafqazinfo”ya istinadən verdiyi xəbərə görə, qəza axşam saatlarında Sakarya-Biləcik quru yolu Biləcik Şeyx Edebali Universitetinin qarşısındakı meydanda baş verib.

Hadisə nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Onlar dayanacaqda gözləyən azərbaycanlı tələbə Ülvi Məmmədov, avtomobildə olan Günəş Ç. (56 yaş), Nurhan Ç. (53 yaş) və Ayşənur T.-dir (22 yaş).

Yaralı şəxslərə hadisə yerində ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra onlar Biləcik Dövlət Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.