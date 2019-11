Dövlət bu şəxslərə 200 manat ödəyəcək

“Cənab Prezident fərman verib ki, əmək subsidiyaları artırılsın”.

Metbuat.az bildirir ki, bunu açıqlamasında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar Hüseynov bildirib.

O, qeyd edib ki, artıq Aqar Subsidiya Şurası yaradılıb.

“Bu il senytabrın əvvəlindən bildirilib ki, aqrar subsidiyalar yeni qaydada - elekron sistem üzərindən veriləcək. Həmin sistemdə subsidiyalar əmsallara görə verilir. Qeyd edim ki, buğdada 1.0 əmsalı götürülüb. Buğdaya düşən subsidiya əvvəl 90 manat idisə, indi 200 manat ödəniləcək”, - deyə mətbuat katibi bildirib. (modern.az)

