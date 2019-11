Rusiyanın Primorski əyalətindən bu il 578 qanunsuz miqrant deportasiya olunub.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə əyalət məhkəməsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Ölkədən çıxarılan miqratların içərisində Azərbaycan vətəndaşları da var. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.