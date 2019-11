Ekspert: “Sosial şəbəkələr ailələri dağıdır” - VİDEO

BAKU.TV-nin efirində həftə içi beş gün saat 10:00-da yayımlanan Baku Live verlişinin bugünki qonağı sosial şəbəkələr üzrə ekspert, öz statusları ilə fenomenə çevrilən Əli Məhərrəmli olub.

Metbuat.az bildirir ki, canlı efidə aparıcıların suallarını cavablandıran qonaq bir çox maraqlı məqamlara toxunub.

Qonaq əsasən ailə-məişət zorakılığı haqqında sualları cavablandırarkən erkən boşanmalar barədə də maraqlı fikirlər səsləndirib: “İnsan əvvəldən, sosial şəbəkələr olmayanda da bir birini aldadıb, indi də aldadır.

Ümumiyyətlə insan bu cür varlıqdır, xislətində var. Yəni şəbəkənin olub-olmamağı heç nəyi dəyişmir.” Daha ətraflı videonu sizə təqdim edirik.

