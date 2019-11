Əgər tədbir görülməsə, Bakıda böyük dağıntılar olacaq - XƏBƏRDARLIQ - VİDEO

Təcili tədbirlər görülməzsə, güclü yağışlardan sonra belə dağıntılar yenə olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri İctimai TV-nin efirində ekspert Nüsrət İbrahimov deyib. O bildirib ki, Bakıda uçqunların qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görmək lazımdır:

"Mənzil fondunun hər kvadrat metrinə hər ay 1,39 AZN xərcləmək lazımdır ki, fondun özünün ömür müddətində effektiv istismar etmək mümkün olsun. Nə sovetlər dövründə, nə də müstəqillik dövründə biz bu pulları xərcləməmişik. Belə fəsadlar daha sürətlə olacaq. Mənzil fondunun böyük bir hissəsi çoxdan qocalıb, ömrünü başa vurub".

"Sovetlər dövründə yağış sularının dənizə axıdılması üçün tunellər istifadəyə verilmişdi. Bu gün yeraltı tunellər qalıb? Mən artıq buna şübhə edirəm. Birini hələ 1998-ci ildə uçurmuşdular". (baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.