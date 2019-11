Eks-deputat Cümşüd Nuriyev AzTV-də Qarabağ müharibəsində iştirak edən qadınları əxlaqsız, küçə qadınları adlandırıb.

Metbuat.az bildirir ki, onun bu çıxışı sosial şəbəkədə etirazla qarşılanıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

