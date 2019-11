Moskvada ilk dəfə Qarabağ atlarının sərgisi keçiriləcək

Noyabrın 28-dən dekabrın 1-dək Rusiya paytaxtı Moskvadakı "Sokolniki" Konqres Sərgi Mərkəzində 21-ci Beynəlxalq At Sərgisi keçiriləcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sərgidə ilk dəfə Azərbaycanın əsl qüruru olan Qarabağ atlarının nadir cinsləri təqdim olunacaq.

Dörd gün davam edəcək sərgi ziyarətçiləri nəinki atçılıq idmanının gözəllik və nəciblik dünyasına, həm də Azərbaycanın həqiqi adət-ənənələri və mədəniyyəti ab-havası girməsinə məcbur edəcək.

Sərgiyə gələnlər həmçinin Azərbaycan rəqs ansamblının çıxışından ləzzət ala, Qarabağ atları haqqında çoxlu yeni məlumatlar öyrənə və xüsusi olaraq hazırlanmış foto zonada xatirə şəkli çəkdirəcəklər.

Qeyd edək ki, sərgidə, təqribən, 300 at iştirak edəcək.

