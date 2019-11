Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi Teleqram kanalında paylaşım edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Birinci vitse-prezidentin paylaşımında deyilir:

"Bizim vahid arzumuz Qarabağ şikəstəsini Qarabağ torpağında birlikdə eşitməkdir!"

