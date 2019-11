“Miss Azerbaijan 2018”in qalibi Səmra Hüseynova paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış model həftəsonu qatıldığı tədbirin keçirildiyi məkana daxil olarkən rəfiqəsi onu videoya çəkib.

Modelin paylaşdığı videoda arxada qaçan bir gəncin yıxıldığını görürük. Səmra sözügedən görüntülərinə “Bəzən gözəllik xilas etmir” şərhini verib.

Bu görüntülər Səmranın "İnstagram" izləyiciləri tərəfindən gülüşlə qarşılanıb. (baku.ws)

