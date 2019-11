"Tvitter" 11 dekabrda bu hesabları siləcək

Sosial media platforması "Tvitter" 6 ay da və daha uzun müddət aktiv olaraq istifadə edilməyən hesabları siləcəyini bildirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunun hesabların aktiv bir şəkildə istifadə olunmasını təmin etmək məqsədi daşıdığı və hesabların 11 dekabrda silinəcəyi qeyd olunub. Həmçinin bildirilib ki, hesabına 6 aydan bir daxil olan, lakin paylaşım etməyən şəxslərin də hesabları silinəcək. Ölüm səbəbi ilə istifadə edilməyən hesablar da əgər varisləri tərəfindən istifadə edilmirsə, silinəcək.

Qeyd edək ki, bu proses "Tvitter"in istifadəçi sayına təsir etməyəcək. çünki, istifadəçi sayı hesablanarkən hər gün ən azı 1 dəfə hesaba giriş edən istifadəçilər nəzərə alınır.

