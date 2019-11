XİN-dən viza ilə bağlı AÇIQLAMA

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Naxçıvandakı İdarəsi Muxtar Respublikaya səfər edən İran vətəndaşları üçün viza rejiminin ləğvi ilə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, məlumatda bildirilib ki, dekabr ayının 1-dən İran vətəndaşları 15 gün müddətinə vizasız Naxçıvana səfər edə biləcəklər, Azərbaycanın digər rayonlarına səfər üçün isə viza rejimi qüvvədədir.

“İran İslam Respublikası vətəndaşları Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər etdikləri zaman onlara Culfa, Şahtaxtı və Sədərək sərhəd-nəzarət məntəqələrində muxtar respublikaya giriş üçün 5 (beş) avro məbləğində dövlət rüsumu alınmaqla 15 gün qalma müddətli birdəfəlik giriş icazəsi, muxtar respublika ərazisindən hava yolu ilə Bakı şəhərinə və ya Azərbaycan Respublikasının digər rayonlarına səfər edə bilmələri üçün isə sadalanan sərhəd nəzarət məntəqələrində 20 (iyirmi) ABŞ dolları məbləğində dövlət rüsumu alınmaqla 30 gün qalma müddətli birdəfəlik (adi) giriş vizası rəsmiləşdirilməkdədir. Bununla birlikdə 1 dekabr 2019-cu il tarixdən etibarən yuxarıda adıçəkilən sərhəd-nəzarət məntəqələrində İran İslam Respublikası vətəndaşları üçün rəsmiləşdirilən 15 günlük giriş icazələri və birdəfəlik (adi) giriş vizaları ləğv ediləcək. İran İslam Respublikası vətəndaşları həmin tarixdən heç bir viza və ya giriş icazəsi tələbi olmadan muxtar respublika ərazisinə 15 gün müddətinə səfər edə biləcəkdir”, - deyə məlumatda qeyd olunub.

Xatırladaq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti noyabrın 26-da Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edən İran İslam Respublikası vətəndaşlarının viza tələbindən azad edilməsi haqqında qərar verib. Qərarı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri Əlövsət Baxşıyev imzalayıb.

Bu ilin oktyabrında Naxçıvana səfər edən İran vətəndaşları üçün viza rüsumunun məbləği də azaldılmışdı.

