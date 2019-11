“Gəncə Su-kanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyətinə yeni rəis təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən vəzifəyə Şöhrəddin Verdiyev təyin edilib.

Ş.Verdiyev buna qədər həmin idarədə rəis müavini işləyib.

Qeyd edək ki, “Gəncə Su-kanal” Törəmə Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş rəisi Vaqif Xəlilov bir neçə ay bundan əvvəl işində yol verdiyi nöqsana görə bu vəzifədən azad edilib. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.