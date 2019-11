Bakı şəhər 281 nömrəli tam orta məktəb sosial şəbəkələrdə təhsil ocağında oğan və qızların sanitar qovşaqlarının eyni olması ilə bağlı yayılan fotolara münasibət bildirib.

Metbuat.az bildirir ki, "Unikal.org" saytına verilən məlumata görə, fotolar sanitar qovşaqda təmir işləri aparılarkən qapıların montajı zamanı çəkilib:

"Hər zaman olduğu kimi, sanitar qovşaq oğlanlar və qızlar üçün tam ayrıdır", məktəbdən bildirilib.

