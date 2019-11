AMEA-da işə qəbul yeni meyarlar əsasında keçiriləcək

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının strukturunun və idarəetmə sisteminin, habelə kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə AMEA-nın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyevin sərəncamına əsasən yaradılmış komissiyanın ilk iclası keçirilib.

AMEA-dan Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, iclası komissiyanın sədri, AMEA-nın akademik-katibi Əminağa Sadıqov açaraq AMEA prezidentinin sərəncamının icrası ilə bağlı komissiyanın qarşısında duran vəzifələrdən danışıb. O bildirib ki, komissiya tərəfindən Azərbaycan elminin və Milli Elmlər Akademiyasının gələcək inkişaf perspektivlərini nəzərə alaraq AMEA Rəyasət Heyəti aparatının yeni strukturunu, “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vəzifə nomenklaturası”nın yeni layihəsini və geniş elmi dünyagörüşə, hərtərəfli biliyə malik, məsuliyyətli və işgüzar mütəxəssislərin obyektiv meyarlar əsasında seçimini təmin etmək məqsədilə təkliflər hazırlanıb yaxın günlərdə AMEA-nın prezidentinə təqdim olunmalıdır. Komissiya sədri AMEA Rəyasət Heyətinin fəaliyyətinin optimallaşdırılması, aparatın strukturunun təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq elmi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, dövlət proqramlarının icrasının təmin edilməsi sahəsində fəaliyyətin yaxşılaşdırılması, elektron sənəd dövriyyəsinin daha geniş tətbiqi və sənədlərin icrasına nəzarətin gücləndirilməsi məqsədilə təkliflərin hazırlanmasını da komissiyanın qarşısında duran əsas vəzifə kimi xüsusi vurğulayıb.

İclasda eyni zamanda AMEA-da vəzifə nomenklaturasının yenidən işlənilməsi, AMEA Rəyasət Heyəti aparatına, onun struktur bölmələrinə kadrların seçimi və işə qəbulunun obyektiv meyarlar əsasında ciddi ekspertizası istiqamətində müvafiq təkliflərin hazırlanması istiqamətində də müzakirələr aparılıb.

