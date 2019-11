Bosniya və Herseqovina millisinin baş məşqçisi Robert Prosineçki istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli federasiyanın rəsmi saytı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, yığmamızın sabiq baş məşqçisi 2018-ci ildən Bosniya və Herseqovina millisini çalışdırırdı.

Əlavə edək ki, Prosineçkinin yığmamızda həmyerlisi Nikola Yurçeviçi əvəzləyəcəyi haqda xəbərlər yayılıb. 50 yaşlı mütəxəssis 2014-2017-ci illərdə yığmamızın baş məşqçisi olub.

