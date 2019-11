İcra başçısı qəzalı bina ilə bağlı Baş Nazirə müraciət edib

Səbail Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vuqar Zeynalov Baş Nazir Əli Əsədova müraciət edib.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Səbail rayonu Buxta küçəsi 9 ünvanında yerləşən qəzalı bina ilə bağlı Səbail Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vuqar Zeynalovun Baş Nazirə müraciətinə baxılıb.

Baş Nazirin müavini Əli Əhmədov tərəfindən bu məsələ ilə bağlı Maliyyə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Səbail Rayon İcra Hakimiyyətinə zəruri tədbirlər görülməsi tapşırılıb.

