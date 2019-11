"Sevilya" ilə matç xal baxımından çox vacibdir" - Qurban Qurbanov

"Yaxşı komandaya qarşı mübarizə aparacağıq. Üstəlik, rəqib növbəti mərhələyə birinci yerlə vəsiqəni təmin edib".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Ağdamın “Qarabağ” klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib.

47 yaşlı mütəxəssis Avropa Liqasının qrup mərhələsinin V turunun “Sevilya” ilə İspaniyadakı oyununa həsr olunan mətbuat konfransına qatılıb. Q.Qurbanov sabahkı matç barədə fikirlərini açıqlayıb: "İstənilən halda, xal baxımından bizim üçün çox vacib oyundur. Bizim üçün bütün oyunlar önəmlidir. Hər matçda çatışmayan cəhətlərimizi yaxşılaşdırmağa, yaxşı mübarizə aparmağa çalışırıq. Xüsusən də, belə komandalara qarşı. Sabah da böyük komandaya qarşı çıxış edəcəyik. 90 dəqiqə ərzində mübarizə aparmağa çalışacağıq".

Qeyd edək ki, sabah "Ramon Sançes Pisxuan" stadionunda keçiriləcək "Sevilya" - "Qarabağ" görüşü Bakı vaxtı ilə 00:00-da başlayacaq.

