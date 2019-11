Putin və Zelenski Parisdə görüşə bilərlər

Parisdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski arasında görüş baş tuta bilər.

Metbuat.az TASS-a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov deyib.

O bildirib ki, dekabrda Parisdə keçirilməsi nəzərdə tutulan "Normandiya formatı"nda görüş çərçivəsində Vladimir Putin və Vladimir Zelenski arasında ayrıca görüş ola bilər.

Qeyd edək ki, dekabrın 9-da Parisdə Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı "Normandiya formatı"nda dövlət başçılarının görüşü planlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.