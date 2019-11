İrəvanda avtomobil idxalçıları Ermənistan Dövlət Gəlirlər Komitəsinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, etirazçılar Gümrüdəki yeni avtomobil gömrüyünün işindən narazıdırlar.

Onlar Yerevandakı Xorenasi küçəsini bağlayıblar.

Qeyd edək ki, cari ilin sentyabrında avtomobil idxalçıları hökumət binasının qarşısında etiraz aksiyası keçirmişdi./report

