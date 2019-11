Çempionlar Liqası: "Zenit" qalib gəlib, "Çelsi" xal itirib

Çempionlar Liqasında V turun ikinci oyun günü başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, turun ikinci gününün iki qarşılaşması başa çatıb.

G qrupunda “Zenit” “Lion”u qəbul edib. Qələbə qazanan Rusiya klubu xal hesabında fransalılara çatıb və şəxsi oyunlardakı üstünlüyə görə 2-ci sıraya yüksəlib.

H qrupunda “Valensiya” öz meydanında “Çelsi”ni qəbul edib. Məhsuldar keçən görüşdə qalib müəyyənləşməyib – 2:2.

Qeyd edək ki, tura saat 00:00-da başlayacaq 6 matçla yekun vurulacaq.

Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi

V tur

27 noyabr

G qrupu

21:55. “Zenit” (Rusiya) - “Lion” (Fransa) – 2:0

Dzyuba, 42, Ozdoyev, 84

H qrupu

21:55. “Valensiya” (İspaniya) - “Çelsi” (İngiltərə) – 2:2

Soler, 40, Vass, 82 – Kovaçiç, 41, Pulişiç, 50

