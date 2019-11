Yanvarın 1-dən hər ay maaşınızdan bu qədər PUL TUTULACAQ - VİDEO

İcbari Tibbi Sığorta sahəsində bir sıra vacib dəyişikliklər ediləcək.

Belə ki, İcbari Tibbi Sığorta haqqı öncədən müəyyən edilən 120 manatdan 90 manata endiriləcək. Bundan əlavə özəl sektorda çalışanların maaşından icbari tibbi sığorta üçün tutulacaq məbləğ 2 faizdən 1 faizə düşəcək.

Metbuat.az bildirir ki, yeni təkliflərin qısa zamanda milli məclisdə qəbul edilərək təsdiqlənəcəyi gözlənilir.

İcbari Tibbi Sığorta ilə bağlı öncədən müəyyən edilmiş maliyyə göstəricilərində vətəndaşların xeyrinə bir sıra dəyişikliklər edilib. Bu dəyişikliklər dövlət başçısının təşəbbüsü ilə milli məclisin səhiyyə komitəsində müzakirə edilib və plenar iclasa tövsiyyə olunub.

Bu barədə Xəzər Xəbərə danışan komitənin sədr müavini Musa Quliyev icbari tibbi sığorta üçün tələb olunan minimal məbləğin öncəki ilə müqayisədə 30 manat azaldıldığını bildirib.

Millət vəkilinin sözlərinə görə, ediləcək ən önəmli dəyişikliklərdən biri isə özəl sektorda çalışan işçilərin maaşlarından tutulmaların öncəki məbləğlə müqayisədə azadılmasıdır.

Musa Quliyev bildirir ki, vətəndaşların alacağı xidmətlər zərfində də dəyişikliklər ediləcək. Belə ki, öncədən qəbul edilən qaydalara əsasən icbari tibbi sığorta üçün hazırlanan baza zərfi ilə əlavə zərfdə olan xidmətlər birləşdiriləcək.

Millət vəkilinin sözlərinə görə iqtisadi fəal, ancaq vergi-sığorta münasibətlərində iştirak etməyən bölgələrdəki fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxslər də 2023-cü ilə qədər dövlət hesabına icbari tibbi sığorta ilə təmin ediləcəklər.

Musa Quliyev bildirir ki, dəyişikliklərdən sonra icbari tibbi sığorta büdcəsi 2 milyard manat olacaq ki, bu da tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin kifayət qədər yüksəlməsində özünü göstərəcək. Qeyd edilən dəyişikliklərin milli məclisin növbəti plenar iclasında səsverməyə çıxarılaraq qəbul ediləcəyi gözlənilir.

