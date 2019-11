Sabunçu bazarında güclü yanğın - VİDEO

Sabunçu rayonunda yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, rayon ərazisindəki Sabunçu bazarında yerləşən telefon aksesuarları satılan mağazada elektrik naqillərinin həddən artıq yüklənmə səbəbindən yanğın başlayıb.

Alov qısa zamanda yaxınlıqdakı aptekə və digər mağazalara keçib.

Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sabunçu və Nizami rayonları üzrə Yanğından Mühafizə Xidmətinin 5 briqdası cəlb edilib.

Alov söndürülüb, yanğının ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.