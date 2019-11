Ötən gün axşam saat 23 radələrində Oğuz rayon sakini, 1993-ci il təvəllüdlü Camal Marif oğlu Əkbərov zəhərlənmə əlamətləri ilə Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına daxil olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, müayinə zamanı C.Əkbərovun yaşadığı ünvanda pamidor tutmasından zəhərləndiyi məlum olub.

Həkimlər C.Əkbərovun vəziyyətinin orta-stabil olduğunu bildirib.



