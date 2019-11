“Sürüşmə zonalarında şam ağacları əkmək mənasızdır” - Coğrafiyaşünas alim

Son günlər ölkə ərazisində yağan intensiv yağışlar bir sıra fəsadlar yaradıb. Belə ki, ardıcıl yağan yağışlar nəticəsində Bakı-Salyan yolunun Bibiheybət məscidinin yaxınlığında torpaq sürüşməsi qeydə alınıb.

Bu cür hallarda ortaya belə bir sual çıxır: Sürüşmənin qarşısını almaq üçün sürüşmə ehtimalı olan ərazilərdə hansı ağaclar əkilməlidir və əkilir?

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Milli Ekoloji Proqnazlışdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov şəhərdə yaşıllaşdırmada ən çox şam, qovaq ağaclarının əkildiyini Modern.az-a açıqlama verərkən deyib:

“Bütün ağaclar sürüşməyə qarşı davamlıdır. Birincisi onu müəyyən etmək lazımdır ki, hansı ərazilərdə sürüşmə təhlükəsi var. Ərazi müəyyən edildikdən sonra Azərbaycana məxsus ağaclar məsələn, Eldar şamı əkiləndə sürüşmənin qarşısı kəsilir. Ümumiyyətlə düzgün tədbirlər görüləcəyi təqdirdə ağacların əksəriyyəti sürüşməyə qarşı davamlı ola bilir”.

Coğrafiya İnstitutunun Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması şöbəsinin müdiri, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Mirnuh İsmayılov sürüşməyə davamlı uzunsaplaq palıd, saqqızağacı, ardıc, dağdağan kimi ağacların Azərbaycan təbiətində geniş yayıldığını bildirib:

“Ağac torpağın su rejimini tənzimlədiyi üçün ona sadəcə yaşıllıq kimi yox, ekosistemin bir parçası kimi baxmaq lazımdır. Bəzən deyilir ki, sürüşmə çox dərindədir, ağac onu saxlaya bilərmi? Ağac torpağın süxurlardakı suyunu tənzimləyir və onu toplanmağa qoymur. Yəni bu mənada Azərbaycan təbiətində kifayət qədər belə ağaclar var. Lakin yaşıllaşdırma zamanı, ümumi şəhərdə əkilməsi mümkün olan ağaclar adlarını sadaladıqlarımdır. Adını çəkdiyim ağaclardan saqqızağacı 7 ilə böyüyür, amma səbirli olmaq lazımdır ki, görülən işin də nəticəsi olsun. Yoxsa ki, görüntü xatirə sürüşmə təhlükəli ərazilərdə şam ağacları əkmək mənasızdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.