Nazir zəlzələ qurbanlarının adlarını oxuyarkən ağladı - VİDEO

Albaniyanın Müdafiə naziri Olta Caçka 32 zəlzələ qurbanının adını oxuyarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Metbuat.az bildirir ki, nazirin çıxışı “Facebook” səhifəsində canlı yayımlanıb.

“Bu mənim həyatımda ən ağır nitqdir. Biz dağılmış binaları bərpa edə bilərik, ancaq ölən vətəndaşlarımızın həyatını geri qaytara bilməyəcəyik”, - deyə Caçka bildiriib.

Xatırladaq ki, noyabrın 26-da Albaniyanın Durres şəhəri yaxınlığında 6,4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Albaniya prezidentinə və xalqına başsağlığı verib. (oxu.az)

