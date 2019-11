Bakının qaranlıq gecələrinin aydın problemi - VİDEO

Axşam saatlarından etibarən əhalinin əksər hissəsi yatsa da, şəhərdə hərəkətlilik dayanmır. Ancaq avtomobillərin eləcə də, piyadaların rahat hərəkət etməsinə maneə yaradan bir sıra amillər var. Bunların başında isə bir sıra yolların tam işıqlandırılmaması dayanır.

Metbuat.az "Baku.Tv"-yə istinadən bildirir ki, Bakıda bir sıra küçə və prospektlər var ki, gecə yarısı olan kimi bütün işıqlar söndürülür. Elə yeni istifadəyə verilən, Balaxanı və Binəqədi qəsəbələrini birləşdirən yolda işıq dirəkləri quraşdırılsa da, ətraf qaranlığa qərq olub. Ərazidə sürət həddini, piyada zolağını göstərən yol nişanlarının olmasına baxmayaraq, işıqlandırma sisteminin işləməməsi qəzalar üçün münbit şərait yaradır. Xüsusən, yağışlı, qarlı havalarda bu təhlükə daha da artır.

" Saat 12 oldu, mərkəz küçələr istisna olmaqla, ətraf qəsəbələrə gedən bütün yollarda işıqlar söndürülür, qarşına çıxan piyadanı görmək olmur " - Sürücü

"Piyada keçidindən insan keçir, görmürük." -Sürücü



Analoji hal paytaxtın Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Mirəli Qaşqay, Xan Şuşinski, “stansiya Razin” kimi tanınan ərazi, Ziya Bünyadov və Babək prospektlərində, habelə, Heydər Əliyev prospektində də yaşanır. Məktəblərin, iaşə obyektlərinin olduğu küçə və prospektlərdə piyada keçidininin olduğunu göstərən yol nişanları quraşdırılsa da, piyada və sürücülər qaranlığın qurbanına çevrilirlər.

"Elə piyadalar olub ki, az qala maşınımın altına düşsünlər" - Sürücü



“Azərişıq” ASC rəsmisi Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, problem Azərişıq ASC tərəfindən qaynaqlanmır.

Tanrıverdi Mustafayev-

“Azərişıq” ASC sözçüsü

"Küçə işıqlandırılması idarəsi var, bütün bunlar onların səlahiyyətindədir. Biz onlara tələbat nə qədər varsa, elektrik enerjisi ilə təmin edirik"



Məsələ ilə bağlı məsul qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin “Bakı Şəhər İşığı” Elektrik Şəbəkə Müəssisəsi ilə dəfələrlə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, müəsissəsin telefonlarının borcdan bağlı olması səbəbi ilə bu mümkün olmadı. Ümid edirik ki, müşahidələrimiz və çəkib göstərdiklərimiz lazımi orqanların məsələyə baxış tərzini dəyişdirəcək.

