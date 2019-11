Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) daha bir tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, BDU-nun Coğrafiya fakultəsinin I kurs tələbəsi Vasif Hacıyev ürəktutmasından dünyasını dəyişib.

O, futbol oynayararkən anidən halı pisləşib. Oynayarkən tələbə yoldaşlarından geridə qalan V.Hacıyev qəfl yerə yıxılıb və daha sonra dünyasını dəyişib. (Trend)

