ABŞ Prezident Administrasiyası NATO büdcəsinə ödənişlərin həcmini azaltmağı planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp ölkəsinin NATO-nun hərbi xəclərindəki payını 22%-dən 16%-ə qədər endirə bilər.

Azalan 6 faizlik vəsaiti digər NATO ölkələrinin öz üzərinə götürməsi gözlənilir.

Vaşinqtonun buradan kəsdiyi vəsaiti Avropada təhlükəsizlik sahəsindəki bir sıra proqramların maliyyələşdirilməsinə yatıracağı qeyd olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.